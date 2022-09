Ausblick: Theater und Orchester Heidelberg

Wer vor dem Sommerurlaub schon seine kulturellen Herbstabende planen möchte, ist am Theater und Orchester Heidelberg genau richtig.

Im VVK sind die Vorstellungen im September/Oktober sowie Musiktheater und Konzerte beim Barockfest „Winter in Schwetzingen“. Am 16.9. feiert mit „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ nach Heinrich Böll die erste Produktion im Marguerre-Saal Premiere). Vom 7. bis 9.10. folgt das Widerstands-Festival „Remmidemmi“.

Auf sechs unterschiedlichen geführten Routen sind jeweils drei der zehn neuen Stücke zu sehen; dabei wird nicht nur das Theater bespielt, sondern das Publikum an völlig unterschiedliche Orte der Stadt geführt und kann so viele Handschriften neuer deutscher Dramatik erleben. Roter Faden dabei: das Thema Widerstand. Freunde des Musiktheaters merken sich Jacques Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“ vor.

Unter der Regie von Andrea Schwalbach feiert die fantastische Oper am 30.10. Premiere. Das 1. Philharmonische Konzert (12. +13.10.) mit Victoria Borisova-Ollas Werk „The Kingdom Of Silence“ und Anton Bruckners monumentaler Sinfonie Nr. 7 E-Dur bildet in der Heiliggeistkirche den Auftakt der Konzertsaison. Das Barockfest „Winter in Schloss Schwetzingen“ präsentiert dann ab 3.12. die Barockoper „Ulysses“ von Reinhard Keiser sowie hochkarätige Konzerte mit Schwerpunkt Bach u.a. mit dem Ensemble der Lautten Compagney Berlin. -rowa