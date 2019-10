Ausverkauft: Gogol & Mäx

Die Konzertakrobaten Gogol & Mäx treten in einem vollen Runden Saal im Kurhaus Baden-Baden auf.

Das Gastspiel am Fr, 18.10. ist ausverkauft. Nur noch Restkarten zu 22 Euro gibt es für das Konzert der Reihe „Rhythm & Blues“ (Do, 17.10., 20 Uhr), wenn The Voyagers auf Sängerin Caroline Mhlanga treffen; erhältlich in Baden-Baden bei der Tourist-Information (Schwarzwaldstr. 52, Tel.: 07221/27 52 33), beim Ticket-Service (Bäderstr. 2, Tel.: 07221/93 27 00) oder auf www.badenbadenevents.de. -ps/pat