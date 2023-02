I Dolci Signori ist die erfolgreichste Italo-Band Deutschlands.

Nun erobern sie die Theaterbühne. Die Musiker und SchauspielerInnen cruisen durch ein amüsantes Italo-Pop-Roadmovie mit Klassikern wie „Azzurro“, „Senza una donna“ oder „Gloria“. Der Plot: Rocky will in die USA zu seiner Jugendliebe Gloria. Aber das Geld fehlt. Also steigt er in Italien auf seine Vespa, um in Deutschland etwas zu verdienen. -rw