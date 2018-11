Deutschlands erfolgreichste Italo-Pop-Band sorgt seit der „Azzurro“-Premiere 2016 auf der Theaterbühne für ausverkaufte Häuser.

Und auch in Remchingen musste ein Zusatztermin her. Mit Regisseur Stefan Tilch, Intendant am Landestheater Niederbayern, haben I Dolci Signori eine köstlich-amüsante Revue erarbeitet, die musikalisch per Vespa den Stiefel abfährt und dabei Klassiker wie Zuccheros „Senza una donna“, Eros Ramazzottis „Se bastasse una canzone“, Umberto Tozzis „Gloria“ oder den Titelsong von Adriano Celentano in die rassige Handlung einbindet. -pat