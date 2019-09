Babytalk, Sein oder Nichtsein & Stupid Lovers

Mit der Gastspiel-Co-Produktion „Babytalk“ steigt das Jakobus-Theater in die Herbstsaison ein.

Maren Beiner und Alexander Voß spielen in diesem Musical ein Paar, das sich überlegt, Kinder zu bekommen. Spritzige Dialoge zu swingenden Jazzrhythmen über emotionalen Hausarrest, Geburt oder Kita-Suche – sprich: existenziellen Beziehungsfragen (Do+Fr 12.+13.9., Fr+So, 20.+22.9.).

Am Fr, 27.9. folgt die Premiere der Tragikomödie „Sein oder Nichtsein“ nach dem Filmklassiker von Ernst Lubitsch von 1942. Improvisierte Theaterkunst zeigt im Jakobus das professionellen Impro-Duo Stupid Lovers: am Sa, 21.9. das Stück „Move Over Baby“, am 12.10. mit „Frl. Meyers Bettgeschichten“. -rw