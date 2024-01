Bach-Kantate & Harlem Gospel

Anfang Februar findet die beliebte Tagung „Bachkantate in Theorie und Praxis“ in Bad Herrenalb statt.

Die prachtvolle Kantate „Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm“ wird geprobt, theologisch und musikwissenschaftlich beleuchtet und nun im Gottesdienst mit SolistInnen, dem Waldstadt-Kammerorchester unter der Leitung von KMD Raiser an der Orgel aufgeführt. Liturgie/Predigt: Landesbischöfin Heike Springhart.

Am Abend heißt es an gleicher Stelle „Gregory M. Kelly & The Best Of Harlem Gospel“ mit dem bekannten neunköpfigen Chor aus New York -rw