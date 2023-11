Bach Pur & Bach zum Advent

In der musikalischen Reihe „Faszination Orgel & Friends“ und ihrem musikalischen Thema „Meer Bach“ präsentiert die Christuskirche im November und Dezember GastsolistInnen.

Den Auftakt macht im November Gastorganist Stefan Viegelahn aus Frankfurt. Viegelahn ist seit 2016 Professor für Kirchenmusik mit Schwerpunkt Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik in FFM. Der Organist kennt den Südwesten sehr gut: Von 2008 bis zu seiner Berufung 2016 nach Frankfurt war er Bezirkskantor an der Stiftskirche Landau in der Pfalz.

„Bach zum Advent“ heißt es dann Anfang Dezember, wenn Organistin Anna-Victoria Baltrusch mit Werken von Bach, Buxtehude und Reger u.a. am Mühlburger Tor gastiert. Baltrusch ist seit 2021 Professorin für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel an der Ev. Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale) und wurde 2022 zur Titularorganistin an der dortigen Konzerthalle Ulrichskirche ernannt. Die Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe studierte in Freiburg Orgel und Klavier und konzertierte u.a. in der Berliner Philharmonie und der Tonhalle Zürich, wo sie 2016 bis ’21 Organistin war.

Jeweils 30 Minuten vor Beginn des Konzerts (17.30 Uhr) gibt es bei Getränken und Gebäck eine Einführung in den Konzertabend auf der Orgelempore durch den jeweiligen Organisten. -rw