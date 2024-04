Bachkantate „Du Hirte Israel, höre“

Zum sogenannten „Hirtensonntag“ erklingt eine besonders beeindruckende Kantate mit „Du Hirte Israel, höre“ in großer Besetzung.

Bachs Freude an der Darstellung des ländlichen Lebens mit idyllischer Hirtenmusik ist hier in wunderbarer Weise nachzuvollziehen. Bach hat diese Kantate vor genau 300 Jahren in seinem ersten Amtsjahr in Leipzig im April 1724 komponiert.

Auf der Bühne: der Bachchor und die Camerata 2000 mit den Solistinnen Yalun Zhang (Tenor) und Lorenzo de Cunzo (Bass), Leitung: KMD Christian-Markus Raiser, Liturgie und Predigt: Stadtkirchenpfarrerin Claudia Rauch. -rw