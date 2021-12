Bachs Weihnachtsoratorium Teil I-III

Das musikalische Weihnachten ist ohne Bachs berühmtes Weihnachtsoratorium kaum denkbar.

Mit dabei sind die vereinten Chöre der Christuskirche und die Kammerphilharmonie Karlsruhe, Solisten sind Carmen Buchert, Thomas Nauwartat-Schultze, Sebastian Hübner und Matthias Horn, es dirigiert Peter Gortner. Am Fr, 31.12., 20 Uhr, lädt dann Organist Carsten Wiebusch zum Silvesterkonzert. Die Orgelkonzerte 2022 stehen im Zeichen des 200. Geburtstages von César Franck. Das erste spielt am So, 23.1. um 18 Uhr der Hausherr selbst. -rowa