Bachs Weihnachtsoratorium

Das Musik-Department der Christuskirche verteilt drei Kantaten aus dem Weihnachts-Evergreen von Johann Sebastian Bach auf zwei Termine.

Die Kantaten I und V finden ihren Platz im Konzert des Kammerchors der Christuskirche und der Capella Bachiana am 3. Advent, bei dem auch Bachs „Magnificat in D-Dur“ in der selten aufgeführten Weihnachtsfassung gespielt wird. Solisten sind Sophie Klußmann, Sandra Stahlheber, Michael Feyfar und Thilo Dahlmann (So, 17.12., 18 Uhr).

Mitglieder des Kammerchors und des Oratorienchors singen zudem mit dem Kantatenorchester der Christuskirche die Kantate Nummer III („Herrscher des Himmels erhöret das Lallen“) im Weihnachtsgottesdienst (Mo, 25.12., 10 Uhr, Christuskirche). -fd