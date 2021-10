Dieses „Nachtcafé“ beamt in die goldene Swing-Ära der 1920er fernab pompöser Tanz- und Theatersäle.

Das Bad Mouse Orchestra versetzt sich mit „Drunk With Love“ vielmehr in die kleinen versteckten Bars und Salons zurück, wo bis früh am Morgen Shimmy und Charleston getanzt wurde.

Der Schwerpunkt des neuen Programms liegt auf Nummern der queeren KünstlerInnen jener Zeit. Dabei spielen sie – mal lässig-frech mit Knickerbocker und Schiebermütze, mal elegant in klassischer Abendgarderobe – auf Instrumenten, die teilweise so alt sind wie die Lieder selbst. -pat