Badisch Bühn

Für Kurt ist die Welt in bester Ordnung – seine Doris wünscht sich jedoch mehr Abwechslung im Leben.

Ein von Kurt wieder mal vergessener Hochzeitstag bringt das Fass zum Überlaufen! Angestachelt von Freundin Klara beschließt sie, Kurt in die Schranken zu weisen. Doch plötzlich geht’s turbulenter zu, als Doris je zu träumen gewagt hat: Unvorhergesehene Gäste, Machogehabe, Flirts, Streitereien, Intrigen und ein Diebstahl machen in Hannelore Kucichs Komödie „Suschi oder Currywurscht?“ (Regie: Hans Rüdiger Kucich) das Chaos perfekt… (Fr+Sa, 3.+4./10.+11./17.+18./24.+25./31.10.+1.11.).

Außerdem gibt die semmelblonde Musik-„Kabarettistische Allzweckwaffe“ Gunzi Heil ein Solo mit Parodien, Poppets und klangvollen Kapriolen (Mi 15.10.; Do 16.10.). -pat