Badisch Bühn

Die Computerhörigkeit bringt einen kleinen Versicherungsangestellten an den Rand der Verzweiflung.

Als er Mutterschaftsgeld überwiesen bekommt, glaubt er an einen Systemfehler. Dann wird ihm nahegelegt, in Mutterschutz zu gehen – dabei ist er ziemlich sicher, nicht mal Vater zu sein… Doch der Gipfel der Kuriositäten folgt noch in Alexander Alexys und Folker Bohnets Komödie „In andern Umständen“, die in Jürgen Hörners verbadischter Fassung gespielt wird (Fr+Sa, 7.+8./14.+15./21.+22./28.+29.11.).

Außerdem wird im November wieder Hannelore Kucichs Komödie „Suschi oder Currywurscht?“ aufgeführt (Sa, 1.11.); im Dezember steht dann abermals die auf einem wahren Grünwinkler Kriminalfall basierende heiter-spannende Gerichtsverhandlung „Dumm g’loffe“ (5.12.-3.1.) auf dem Spielplan. -pat