„Mir sinn zrigg!“ heißt es auf der Badisch Bühn.

Zum Warmlachen wird den Biergartengästen eine Ausgabe des „SWR 4 Mundartsommers“ (Fr, 13.8., 19 Uhr) serviert: Fürs musikkabarettistische Programm mit Gunzi Heil und Thomas Heitlinger kehrt auch Alexandra Gauger aus Köln in ihre Heimatstadt zurück.

Den Start in die Theatersaison 21/22 markiert dann „Do braut sich was z’samme“ (Fr+Sa, 3.+4.9.; 10.+11.9.; 17.+18.9., 1.+2.10., 20.15 Uhr), Jürgen Hörners Lustspiel über zwei Studenten, die ihre Zimmer zeitweise an liebestolle Kommilitonen vermieten, bis die erzkonservativen Eltern unangekündigt vor der Tür stehen… -pat