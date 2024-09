Seit 1982 wird in der Badisch Bühn bei rund 100 Vorstellungen pro Jahr niveauvolles Mundarttheater gespielt.

Zur Einstimmung auf die neue Spielzeit gibt’s an der „Karlsruher Theaternacht“ (Sa, 7.9.) Ausschnitte aus „In annere Umschdänd“, bevor sich die Bühn in einen Landwirtschaftsbetrieb verwandelt: Im Lustspiel „Oifach ferdig“ (Fr+Sa, 13.+14./20.+21./27.+28.9./4.+5.10., 20.15 Uhr; So, 29.9., 18 Uhr) zählen für Bauer Tobias nur Selbstgebrannter, Sofa und seine Ruhe! Weil es so nicht weitergehen kann, stellt Tochter Franziska die alleskönnende Haushälterin Lotte ein – wären da nicht ihre heimlichen Telefonate und die plötzlich aufkreuzende Fernsehredakteurin, die den Hof für eine TV-Serienproduktion besichtigen möchte.

Im Oktober steht dann wieder das kriminalistische Lustspiel „Dobbelmord im Aldersheim“ (Fr+Sa, 11.+12./18.+19./25.+26.10.) auf dem Spielplan, in dem schrullige Senioren das unterbesetzte Pflegepersonal wie auch die herbeigerufenen Kriminalbeamten auf Trab halten, als in Anwesenheit der Polizei ein zweiter Mord geschieht… Einlass mit Bewirtung: 18 Uhr. -pat