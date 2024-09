Mit einem Schwank von Hans Rüdiger Kucich startet die Badisch Bühn in die neue Spielzeit.

„Oifach ferdig“ ist der verwitwete Bauer Tobias Leidig nicht nur von der neuen Zugehfrau Lotte. Eine Fernsehredakteurin will seinen Hof für eine Serienproduktion casten (Fr+Sa, 4.+5.10., 20.15 Uhr). In Aufruhr ist auch das Seniorenstift Waldfried im kriminalistischen Lustspiel von Jürgen Hörner: Noch während Hauptkommissar Isidor Riegele entlarvende Indizien über den toten Guntram Poltermann auswertet, wird der Fall zum „Dobbelmord im Aldersheim“ (Fr+Sa, 11.+12./18.+19.10./25.+26.10., 20.15 Uhr).

Neben dem Mundarttheater wird’s auch musikalisch: Eric Prinzinger und Elvis Presley verbinden nicht nur dieselben Initialen. Man sollte ihn aber nicht auf seine selbst in Las Vegas gefeierte Interpretation des King Of Rock’n’Roll reduzieren: Auch Tom Jones, Roy Orbison, Udo Jürgens oder Howard Carpendale finden sich im Programm (Mi, 2.10., 19.30 Uhr).

Sein „Doppelweck“-Partner hat sich zwar bereits in der Post-Corona-Zeit in den Bühnenruhestand über Ettlingens Marktplatz zurückgezogen; dennoch wird für Musikkabarettist Gunzi Heil das erste Gastspiel auf ihrer Grünwinkler Hausbühne nach dem Tod von Mundartschriftsteller Harald Hurst am 20.6. ein gedenkwürdiges (Mi+Do, 23.+24.10., 20.15 Uhr). -pat