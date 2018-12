Das badische Dreierlei aus Sprache, Mentalität und Küche pflegt die Badisch Bühn.

Humoristisches Mundart-Theater wird hier mit regionalen Speisen zu einem kulturell-kulinarischen Gesamterlebnis gemixt. Gespielt wird in aller Regel immer freitags und samstags um 20.15 Uhr und jeden Monat steht ein anderes Stück auf dem Spielplan.

Im Dezember sind die Bauersleut auf dem Hof „Oifach ferdig“ – zu viel gibt’s zu tun und Bauer Tobias hat nichts im Kopf außer Sofa und Schnaps. Die herbeigeschaffte Haushälterin allerdings mischt den Hof ganz ordentlich auf!

Im Januar haben die beiden Studenten Flo und Vinz eine neue Erwerbsquelle entdeckt: die zeitweise Vermietung ihrer Zimmer an liebestolle Kommilitonen. Klappt ganz gut, bis sich Elternbesuch ankündigt: „Do braut sich was z’samme“! Und weil man in Karlsruhe nicht „Badisches Theater“ sagen kann, ohne an Harald Hurst zu denken, kommt zwischenrein auch er zu Besuch (Mi+Do, 16.+17.1.), zusammen mit Gunzi Heil und „Leif – was sonschd?“. -bes