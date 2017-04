Badische Staatskapelle

Seit 2010 ist die Klais-Orgel in der Christuskirche zum sinfonischen Großinstrument angewachsen.

Wie gemacht für ein Gastspiel der Badischen Staatskapelle im Gotteshaus am Mühlburger Tor scheint da Camille Saint-Saëns’ „Orgelsinfonie“. Die Orgel fungiert hier nicht als Solo-Instrument, sondern erweitert mit ihren Klangfarben das Spektrum des Orchesters, mit dem sie verschmilzt. Zwei skandinavische Stücke kommen hinzu: die Serenade in F-Dur von Wilhelm Stenhammer und Nils Henrik Asheims „Deep Toccata“ für Orchester und Orgel – letztere bespielt an diesem Abend „Hausherr“ Carsten Wiebusch. -fd