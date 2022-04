Ballet Of The City

Die TänzerInnen des Karlsruher Staatsballetts schwärmen aus und machen die Stadt zur Bühne.

Mit dem Beambike projiziert Medienkünstler Jonas Denzel verschiedene Choreografien im Stadtraum. Hierfür arbeitet er erstmals mit dem Ballettensemble des Badischen Staatstheaters zusammen, dessen Mitglieder übermenschlich groß auf Fensterrahmen zu balancieren scheinen, einen Kirchturm erklimmen oder ein graues Gebäude mit farbenfroher Choreografie füllen.

Auftakt der Tanzprojektionen im urbanen Raum ist am Sa, 28.4. um 20.30 Uhr beim Neuen Entree; die Projektionen sind dann bis 26.5. jeden Donnerstag an verschiedenen Stationen in Karlsruhe zu erleben. -pat