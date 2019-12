Das überschäumende kubanische Mash-up aus Ballett, Street- und Contemporary Dance hält mit seinen waghalsigen Sprüngen und sinnlichen Moves Fans weltweit in Atem.

Erstklassige Tänzer schwingen ihre Hüften zu live gespielten Tophits, u.a. von Shawn Mendes, Camila Cabello, Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Adele, Justin Bieber, J Balvin und Calvin Harris. Neben feurigen Choreografien darf sich das Publikum auf die Kostümdesigns von High-Heels-König Jorge González freuen.

INKA verlost 2 x 2 Tickets für die Vorstellung im Festspielhaus Baden-Baden am Di, 14.1. um 20 Uhr. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Ballet Revolución“. -pat