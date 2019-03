Bambi & Die Themen von Bonn Park

Das Karlsruher Theaterpublikum hat entschieden, via Liveschaltung zum Berliner Theatertreffen.

Bonn Park soll ein Stück fürs Staatstheater schreiben. Nun kommt es und trägt den Autoren im Titel. Arg viel mehr ist noch nicht darüber bekannt, im Gegensatz zu „Bambi“, der weltberühmten Geschichte von Felix Salter bzw. Disney, auf die sich Park bezieht.

Was die Themen des jungen Autors sind, das lassen seine bisherigen Stücke erahnen: In denen ging es u.a. um Schildkröten, die Zukunft, Heidi Klum, einen Kometen und Melancholie. Um die Welt und das Leben an sich also. Charlotte Sprenger führt Regie an diesem sicher mehr als informativen Themenabend. -fd