Für den im September gestorbenen Robert Redford brachte die Rolle im Klassiker des 60er-Romantikkinos den Hollywood-Durchbruch, nachdem er bereits in der Broadway-Uraufführung den Paul Bratter aus Neil Simons „Barfuß im Park“ gegeben hat.

Darin durchlebt ein frischvermähltes Paar nach stürmischen Flitterwochen die Unwegsamkeiten des Verheiratetseins. Und die unterschiedlichen Charaktere reagieren ganz verschieden auf die chaotischen Verhältnisse, was ihre junge Ehe auf eine harte Probe stellt. Regie: Holger Metzner. -pat