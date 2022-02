Bed Of Roses

Früher standen die Gigs von „Sunrisedown“ für Krawall und Remmidemmi.

Jetzt sind aus den coolen Bassisten, schwitzenden Drummern und Rampensau-Gitarristen städtische Angestellte und Pfarrer geworden. Dennoch beschließt die gealterte und längst aufgelöste Schulband, sich wieder zu sehen und noch ein letztes Mal die Sau rauszulassen.

Doch was, wenn es diese Sau gar nicht mehr gibt? Wenn um elf die Müdigkeit einsetzt? Das letzte Bier vor fünf Jahren getrunken wurde? Oder man sich nichts mehr zu sagen hat? Nevertheless, man trifft sich in der alten Kneipe Häwelmann und die ersten Takte wirbeln zugleich den Spirit der Jugend und eine gehörige Prise Melancholie auf...

Ingmar Otto hat ein Rock-Musical über Freundschaft, Altern und die Liebe zur Musik geschrieben. Mit Hits von Bon Jovi bis Green Day, von Guns n’ Roses bis Nirvana und u.a. Stefan Viering und Luisa Wöllisch („Die Goldfische“) im Ensemble. -fd