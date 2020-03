Gerade mal fünf Stücke für Klavier zu vier Händen hat der Jubilar geschrieben.

Diese aber sprühen vor Intensität, Experimentierfreude, Kontrasten und kompositorischer Vielfalt. Sontraud Speidel und Franziska Lee nehmen sich der Herausforderung „Beethoven vierhändig“ an und spielen die Sonate D-Dur op. 6, die 3 Märsche op. 45 und 6 Variationen über das Lied „Ich denke dein“. Stücke der Beethoven-Schüler Carl Czerny und Ferdinand Ries runden das Benefizkonzert zum Erhalt der Orgeln in der Kleinen Kirche, der Stadtkirche sowie zum Orgelaufbau in Campos (Brasilien) ab. -fd