Mit der vor wenigen Jahren erneuerten Klais-Orgel steht die Christuskirche orgeltechnisch gut da.

Und doch fehlt ein wichtiges Instrument für die Pläne des neuen Kantors Peter Gortner: Ein Konzertflügel soll her, um die musikalische Vielfalt in Konzert, Gottesdienst und Abendlob zu erweitern, aber auch Matineen für Klavier plus weitere Stimmen erst zu ermöglichen. Ein Benefizkonzert markiert den Auftakt zu einer Spendenaktion.

Der Oratorienchor der Christuskirche und das neulich preisgekrönte Solistenquartett des Cantus Juvenum Karlsruhe singen Musik für Stimmen und Klavier, darunter Elgars „Bavarian Dances“ und „Songs From The Bavarian Highlands“ sowie Stücke von Brahms und Dvorák. Hinzu kommen Werke für Klavier solo, gespielt von Melania Kluge (u.a. Liszts „Auf den Flügeln des Gesanges“). Danach gibt es Getränke und Flammkuchen. -fd