Belcanto Opera Festival 2017

Der italienische Opernkomponist Rossini war im 19. Jahrhundert einst zur Kur in Bad Wildbad.

Seit 1989 heißt ihn die Schwarzwaldstadt jährlich erneut willkommen, aber natürlich nur mehr in Form seiner Kompositionen. Das Belcanto Opera Festival bringt in diesem Jahr vier Opern Rossinis nach Wildbad und geht zur Eröffnung gleich nach „Ganz oben!“, nämlich auf den architektonisch beeindruckenden Turm des Baumwipfelpfades auf dem Sommerberg, wo am Fr, 7.6. Mozarts c-Moll-Messe und Rossinis Tantum Ergo mit zahlreichen Solisten zwischen den Tannenwipfeln erklingen.

Außerdem schon beim „Auftakt!“-Wochenende vor dem eigentlichen Festival zu hören (aber auch im regulären Festivalprogramm erneut vertreten) sind die frühe Farce „L’occasione fa il ladro“, in der ein irrtümlich mitgenommener Koffer für vertauschte Identitäten sorgt, sowie die Salonoper „Le Cinesi – Die Chinesinnen“ und ein Masterclass-Konzert „Rossini & Co“.

Ab dem 13.7. steht dann u.a. die Hauptproduktion dieses Jahres an, „Maometto Secondo“ mit Koloraturbass Mirco Palazzi in der anspruchsvollen Titelpartie; weitere Opern sind „Aureliano in Palmira“ und „Eduardo e Cristina“ in einer konzertanten Aufführung. Und erneut geht es in die Höhe: Vor dem Konzert mit Luiza Borac (Klavier) steht die Herausforderung, einen großen Konzertflügel auf einen vierzig Meter hohen Turm zu schaffen...