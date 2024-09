Seit dem „RTL Comedy Grand Prix“ 2012 lacht ganz Deutschland über den erfrischend-authentischen Humor des in Marokko geborenen und in Neuss am Rhein aufgewachsenen Comedians.

Man kennt Benaissa Lamroubal aber ebenso als Part des Stand-up-Ensembles Rebell Comedy, in denen er auch seine anderen Talente ausspielen kann: Denn die ersten Gehversuche auf der Bühne machte Lamroubal in den 2000ern mit Raptexten und Hip-Hop-Songs. Jetzt ist er zum vierten Mal auf Solotour und tritt hier im Rahmen der „Muslimischen Kulturtage Karlsruhe“ auf. -pat