Benefiz-Kammerkonzert

Bühne & Klassik // Artikel vom 17.09.2025

Das Duo Maya Yoffe (Violine) und Angela Yoffe (Klavier) spielt Werke von Bach, Franck, Schubert und Paganini.

Zugunsten der Sanierung der großen Steinmeyer-Orgel der Ev. Stadtkirche. -rw

Mi, 17.9., 19.30 Uhr, Kleine Kirche, Karlsruhe

