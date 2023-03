Bei „Best Of Varieté“ ist der Name Programm: „Deutschlands erfolgreichster Falschspieler“ Maik M. Paulsen vereint Handstandartistik, Jonglage, Zauberei, Luftartistik und Humor in einer großen Show.

Mit Handstandartist Danilo Marder, dreimaliger Deutscher Meister der Sportakrobatik, den Einradartisten Die Farellos, Cyr-Wheel-Meister Toke „Blues Brother" Reinmann, Vertikalseilartistin Antje Pode, die außerdem am Boden mit ihren Füßen Koffer und Taschen tanzen lässt, Jongleur Claudius Specht, Viktoria Lapidus (Comedy-Hula-Hoop) sowie Zauberkünstler Thomas Otto, der als magischer Conférencier durch den Abend führt.