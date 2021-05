Bewegung in der Stadt – Staffel 3

Der in den ersten beiden Staffeln von „Bewegung in der Stadt“ im Fokus stehende zeitgenössische Tanz ist durch viele verschiedene Stile geprägt.

In Staffel 3 widmet sich das „Tanz Karlsruhe“-Serienformat der Hip-Hop- (Mi, 5.5.) und Swing-Szene (Mi, 12.5.). „Bewegung in der Stadt“, das in Kooperation mit Team Combo und dem Verein Swing in Karlsruhe entsteht, beleuchtet die Vielfalt des Tanzes in Karlsruhe und gibt ihnen Gesichter: Wer die Tänzer sind und was Sie bewegt ist in Video-Porträts zu sehen, die im Kulturzentrum Tempel gedreht wurden. Das als Übergangslösung für die Künstler und das Publikum gedachte kostenfrei zugängliches Format soll neben den regulären Auftritten weitergeführt werden.

Nach Staffelstart wird wöchentlich am Mittwoch um 20.15 Uhr ein Video der Serie auf dem Tempel-Youtube-Kanal online gestellt. -pat