Birds Flying High

Platons Höhlengleichnis, Lieferando und die Deutsche Bahn auf dieselbe Mindmap für ein Theaterstück zu zeichnen scheint erst mal hochgegriffen.

Doch stellt Leonard Dick eben diese berühmte antike Vorlage, in der es um die Suche nach Wahrheit geht, in einen zeitgemäß-alltäglichen Kontext. Vereint sieht er all die Phänomene im Moment des Innehaltens. Auf den Zug oder die Pho zu warten, erfordert ähnliche Fähigkeiten wie allmählich die Ideen hinter den Dingen zu ahnen.

Bei allem Tiefgang springt dabei aber auch eine aberwitzige, tragikomische Komödie heraus, in der neben Dick auch Andrej Agranovski und Jannik Süselbeck auf der Bühne lachen und weinen – und lachen, weil geweint wird. -fd