Bis dass der Tod

Der Bund fürs Leben zwischen Helena und Gregor existiert nur noch auf dem Papier.

Helena will die Scheidung und stattdessen Rechtsanwalt Pascal, Gregors besten Freund. Doch laut Ehevertrag stünde dem Ex in spe die Hälfte des Vermögens zu, weshalb Helena Pascal ein unmoralisches Angebot macht: Gregor umbringen, sie heiraten und die elf Millionen kassieren. Nur weiß sie nicht, dass Gregor denselben Plan verfolgt – und Pascal geht auf beide Offerten ein...

Rabenschwarze Krimikomödie von Stefan Vögel. -pat