Bis dass der Tod
Bühne & Klassik // Artikel vom 01.10.2025
Der Bund fürs Leben zwischen Helena und Gregor existiert nur noch auf dem Papier.
Helena will die Scheidung und stattdessen Rechtsanwalt Pascal, Gregors besten Freund. Doch laut Ehevertrag stünde dem Ex in spe die Hälfte des Vermögens zu, weshalb Helena Pascal ein unmoralisches Angebot macht: Gregor umbringen, sie heiraten und die elf Millionen kassieren. Nur weiß sie nicht, dass Gregor denselben Plan verfolgt – und Pascal geht auf beide Offerten ein...
Rabenschwarze Krimikomödie von Stefan Vögel. -pat
Mi-Sa, 1.-4./8.-11.10., 19.30 Uhr; So, 5.+12.10., 18 Uhr, Kammertheater, K1, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
8. Komische Nacht Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … 8. Komische Nacht Karlsruhe
Raphaela Gromes
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.10.2025
„Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach Komponistinnen klassischer Musik fragen, werden Sie feststellen, dass die meisten bei diesem Thema schnell ins Stocken geraten“.Weiterlesen … Raphaela Gromes
1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche
Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025
„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.Weiterlesen … 1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche
Marco Herrmann’s Comedy Cocktail
Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025
Marco Herrmann schüttelt wieder seinen beliebten „Comedy Cocktail“ aus dem Ärmel!Weiterlesen … Marco Herrmann’s Comedy Cocktail
39. Weingartner Musiktage junger Künstler
Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025
Das 39. Festival für erstklassige und außergewöhnliche Künstlertalente vor der malerischen Kulisse der Ortschaft am Fuße des Kraichgauer Hügellandes beginnt mit der Tobias Becker Big Band (Fr, 10.10., 19 Uhr, Gewächshaus Stärk).
Vivaldi auf dem Dancefloor
Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025
In „Le quattro stagioni“ benutzte Vivaldi Kompositionstechniken, die der Minimal Music des 20. Jh. ähneln.Weiterlesen … Vivaldi auf dem Dancefloor
Frankfurter Kammerchor
Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025
Der Frankfurter Kammerchor, 2008 von Ex-HfM-Studenten gegründet, bringt mit Leiter Wolfgang Schäfer geistliche und weltliche Chorwerke vieler Epochen auf hohem Niveau zu Gehör.Weiterlesen … Frankfurter Kammerchor
Verità Baroque
Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025
Das in Italien gegründete junge siebenköpfige Ensemble verknüpft Musik von Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth, der Schwester Friedrichs des Großen, mit Bachs „5. Brandenburgischen Konzert“, Concerti von Vivaldi und zwei schmissigen zeitgenössischen Werken, die eigens für Verità Baroque komponiert wurden.Weiterlesen … Verità Baroque
Kultur live Ettlingen
Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025
Zum Herbst steht in Ettlingen die neue „Kultur live“-Spielzeit 2025/26 in den Startlöchern – mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Theater über Musik bis hin zu Comedy und Sonderformaten reicht.Weiterlesen … Kultur live Ettlingen
