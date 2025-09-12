Der Bund fürs Leben zwischen Helena und Gregor existiert nur noch auf dem Papier.

Helena will die Scheidung und stattdessen Rechtsanwalt Pascal, einst Gregors bester Freund. Doch laut Ehevertrag stünde dem die Hälfte des Vermögens zu. Also macht Helena Pascal ein unmoralisches Angebot: „Bring Gregor um die Ecke, heirate mich und du bekommst die elf Millionen.“ Nur weiß sie nicht, dass Gregor mit Pascal einen ganz ähnlichen Plan verfolgt – und der geht auf beide Offerten ein...

Mit „Bis dass der Tod“ hat Stefan Vögel als einer der erfolgreichsten Komödienautoren im deutschsprachigen Raum eine rabenschwarze Krimikomödie in zwei Akten à la „Ladykillers“ oder „Die 39 Stufen“ geschrieben – rasant, voller unerwarteter Wendungen und zum Schießen komisch! -pat