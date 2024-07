Um den Jahreswechsel kam der Motivationscoach nicht aus den Boulevardschlagzeilen, weil ihm Oliver Pocher nach seinem Amira-Liebesaus eine Beziehung mit der Ex nachsagte und ihn als „Dalai Karma“ veralberte.

Dabei hat Biyon Kattilathu das Glück doch längst gepachtet. Wie man es findet, zeigt „Lebe. Liebe. Lache.“, seine humorvoll-tiefsinnige „Show, die glücklich macht“: indem man seinem inneren Kind begegnet, die Menschen aus dem eigenen Umfeld besser versteht und sich wieder neu in sich und das Leben verliebt. -pat



