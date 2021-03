Blank Canvas – A Digital Experience

Sarah Kiesecker und Dominik Höß untersuchen in dieser Onlineperformance eine neue Art des Allein-Gemeinsam-Seins.

Wie kann reale Interaktion entstehen, wenn ein Publikum von zuhause zuschaut? Die im Lockdown entwickelte digitale Version des Bühnenstücks „Blank Canvas“ öffnet dafür weitere Räume. Die tastende Neugier der Performer lässt sie in einem Raum experimentieren, der für die Zuschauer nur visuell begehbar ist. In einer ungewohnten, unbequemen Situation hangeln sich die beiden Choreografen und Tänzer in Richtung Vorstellung, wobei das Publikum die Möglichkeit hat, via Chat in die Handlung einzugreifen.

Tickets für sechs Euro samt Link zum Stream gibt es über die Website des Kulturzentrums Tempel. Wer die Künstler darüber hinaus unterstützen will, kann auf www.blank-canvas.info/spenden spenden. -pat