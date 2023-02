Sie sind durchaus eine Theaterkabarett-Sensation, die Österreicher Blözinger, 2019 Preisträger des „Deutschen Kleinkunstpreises“ und 2013 und 2017 des „Österreichischen Kabarettpreises“.

In ihrem neuen absurd-komischen und morbide-witzigen Programm „Bis morgen“ beschäftigen sie sich im „Nachtcafé“ wenig todernst mit dem Tod, der den mürrischen Franz im Altenheim besucht. Ihm gefällt es bei Schach, Scrabble & Co. aber so gut, dass er ihn nicht mitnehmen, sondern lieber im Altersheim bleiben will… -rw