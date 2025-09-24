„Blue Church“ feat. Mini Schulz & Dennis Müller

Jazz, Improvisation und Spiritualität.

Überregional bekannt als der „jazzende Pfarrer“, verbindet Dennis Müller (Foto) aus Ludwigsburg auf einzigartige Weise spirituelle Tiefe mit musikalischer Kreativität. Ausgebildet wurde er u.a. von Klaus Wagenleiter, ehemals langjähriger Leiter der SWR Big Band. Kontrabassist Mini Schulz arbeitete im Jazz-Pop-Bereich u.a. für Größen wie Laurie Anderson, Stephane Grapelli oder Till Brönner.

„Angel Eyes“ heißt das präsentierte Programm, zu dem Klaus Nagorni kongeniale Texte auswählt. -rw