Schwarzer Anzug, schwarzer Hut, schwarze Sonnenbrille.

Die Blues Brothers sind wieder auf Mission, um ein katholisches Waisenhaus zu retten: Das kultige „Jailhouse Rock“-Musical war in der Inszenierung von Ingmar Otto schon ein Publikumsrenner im Kammertheater und steht von Ende Juni an den ganzen Juli in der Herrenstraße auf dem Programm.

Das actionreiche Musical voller Slapstick, Tempo und Wortwitz steht sinnbildlich auch für das wildbewegte Leben der beiden Komiker John Belushi und Dan Aykroyd, die die „Blues Brothers“ 1976 aus einem Sketch entwickelt haben, und enthält große Songs wie „Soulman“, „Gimme Some Lovin“, „Everybody Needs Somebody To Love“ oder „Stand By Your Man“, alles live von einer eingespielten Rhythm’n’-Blues-Band auf die Bühne gebracht. -rw