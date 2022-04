Blütenzauber 2022

Das Osterfeld knüpft an seine erfolgreichen „Winterträume“ an und holt bei „Blütenzauber“, dem „Varieté zum Frühlingserwachen“, die Stars der internationalen Szene auf die Kulturhaus-Bühne.

In 13 Shows präsentiert Moderator, Komiker, Musiker und Puppenspieler Sammy Tavalis unterschiedlichste AkrobatInnen und Artisten.

Die Kanadierin Anouk Blais (Luftring) hat ihre Solonummer „Yellow“ dabei; Malina Kraft (Schlappseil) mischt Tanz und Akrobatik zu einer anmutigen Balanceakt-Performance; Aime Morales (Cyr Wheel), der venezulanische Goldmedaillengewinner des Pariser „Cirque de Demain“ von 2014, schlüpft in die Pantomimenrolle des Ai’Moko; auf visuelle Comedy versteht sich auch Rostyslav Hubaydulin (Handstand); die Zwillinge Jenny und Sara bilden das Duo Vilja (Hand auf Hand); mystisch-geheimnisvoll wird es bei Miyoko Shida Rigolo (Sanddorn Balance); Bianca Capri (Vertikalseil) vollführt ihre Luftakrobatik zu meditativen indianischen Klängen in atemberaubender Geschwindigkeit und in technischer Vollendung lässt Mr. Wow (Diabolo) seine Jonglierkegel rotieren. -pat