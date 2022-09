Bodo Bach & Martin Rütter

Hessens „Godfather Of Babbsack“ präsentiert auf seiner Jubiläumstour „Das Guteste aus 20 Jahren“.

Darunter vornehmlich die „schönsten Bach- und Lachgeschichten“ seiner acht Bühnenprogramme (So, 27.11., 18 Uhr, Haus des Gastes, Bad Bergzabern).

Mit neuer Liveshow am Start ist der „Mann für alle Felle“: In „Der will nur spielen!“ führt Hundeprofi Martin Rütter wieder fachlich fundiert durch den mitunter skurrilen Beziehungsalltag von Hasso und Herrchen (Mi, 7.12., Congress Centrum Pforzheim; Fr, 10.3.23, Schwarzwaldhalle, je 20 Uhr).



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für Bodo Bach. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Bach- und Lachgeschichten“ bis Mo, 14.11. -pat