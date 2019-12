Bodyguard – Das Musical

Die mit dem begehrten „Whats On Stage“-Award als „Best New Musical“ ausgezeichnete Bühnenfassung des 92er Blockbusters geht vom Londoner West End aus auf ihre erste große Deutschland-Tournee.

Schauspieler Jo Weil schlüpft in die Rolle von Kevin Costners Frank Farmer, Sängerin Aisata Blackman mimt seinen damals von Whitney Houston gespielten Schützling Rachel Marron. Star des Abends ist aber der bis dato erfolgreichste Soundtrack der Hollywood-Geschichte mit den Nummer-eins-Hits rund um „I Will Always Love You“.

INKA verlost 2 x 2 Tickets für die Vorstellung am Mi, 12.2. um 19.30 Uhr. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Bodyguard“ bis So, 2.2. -pat