Sieben gefiederte Charaktere tauchen in „Bookpink“ von Caren Jeß auf.

Da wäre der Dreckspfau, dessen Mutter sein Ei im dunklen Wald entsorgte. Die Taube, die im Müll vom prallen Leben träumt. Oder die männliche Sumpfmeise Veroniko, die nicht auf bloße Schönheit reduziert werden will. Voller Wortwitz und Situationskomik kleidet die junge Autorin Caren Jeß menschliche Gefühle und Abgründe in Federn und erinnert damit nicht zuletzt an antike Fabeln. In Anwesenheit von Jeß richten HfG-StudentInnen und Mitglieder des Schauspiel-Ensembles eine szenische Lesung ein. -fd