Brahms: Ein deutsches Requiem

Als hätten es MusikerInnen generell nicht schon schwer gehabt, so traf Corona die Chöre nochmals heftiger.

Aerosole, Tröpfcheninfektionen – an viele singende Menschen in einem Raum war lange nicht zu denken, ständig mussten Chorkonzerte ausfallen oder verschoben werden. So feiert der Bachchor Karlsruhe sein 115-Jähriges nun im 116. Jahr seines Bestehens.

Der älteste und größte Oratorienchor der Stadt nimmt sich einem Schwergewicht der Chorliteratur an: „Ein deutsches Requiem“ von Brahms wird in einer Besetzung mit zwei Klavieren und Pauken gleich zweimal aufgeführt. SolistInnen sind Katrin Müller (Sopran) und Manuel Fluck (Bariton). -fd