Brahms-Liebeslieder mit Rufus Beck

Liebeslieder-Walzer von Brahms für vierstimmigen Chor und vierhändige Klavierbegleitung treten in Beziehung zu Lyriktexten, die der Schauspieler Rufus Beck spricht.

Es spielt der Oratorienchor gemeinsam mit der Jugendkantorei und den Pianistinnen Fan Yang und Hsu-Chen Su. Am Samstag kann das Publikum nach dem Konzert ab 20.30 Uhr in „Heurigen“-Atmosphäre selbst bei Snacks und Getränken Walzer tanzen. Am 9.7. stimmt live gespielte Wiener Kaffeehausmusik ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen auf das Werk ein. -rw