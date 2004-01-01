Breaking The Waves

Die freigeistige Bess lebt in einer tiefreligiösen Gemeinde an der Küste Schottlands.

Als sie den ortsfremden Jan heiratet, einen Arbeiter von den Bohrinseln und das Gegenteil eines gläubigen Calvinisten, empfindet sie das erste Mal in ihrem Leben Glück. Das jäh endet, als Jan durch einen Arbeitsunfall irreversibel querschnittsgelähmt wird. Um ihr weiter nah zu sein, soll Bess mit anderen Männern schlafen und ihm anschließend davon erzählen. Sie entscheidet sich dazu, den Wunsch zu erfüllen – mit schrecklichen Folgen.

Der gleichnamige Film von Lars von Trier von 1996 wurde 20 Jahre später für die Oper entdeckt. Die renommierte amerikanische Komponistin Missy Mazzoli hat die eindrückliche Musik dafür geschrieben, die den starken Figuren ebenso Raum gibt wie dem kritischen Blick auf eine bigotte Gesellschaft. Karlsruher Erstaufführung. -rw