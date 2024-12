Brigitte Fassbaender im Gespräch

Brigitte Fassbaender ist seit Jahrzehnten eine der herausragendsten Künstlerinnen in der internationalen klassischen Musikwelt.

Sie gastierte an allen führenden Opern- und Konzerthäusern, sang alle großen Partien ihres Fachs. Aktuell inszeniert sie in der Spielzeit 2024/25 an der Oper in Frankfurt den „Parsifal“ und ist Künstlerische Leiterin des „Eppaner Liedsommers“ in Südtirol.

Vom 16. bis 19.12. leitet sie die Meisterklassen an der HfM. Stephan Mösch ist Prof. an der HfM, hat viele Bücher veröffentlicht und schreibt u.a. für die FAZ. -rw