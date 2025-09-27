Broadcast Yourself

Ob daheim auf der Couch, im Zug oder beim Date – das neue Volksfernsehen ist immer dabei.

Jede Minute werden 500 Stunden neue Videos auf diese „Open-Stage“ des Internets hochgeladen und buhlen dort mit allen Mitteln international um Likes. Seitdem Youtube im Jahr 2005 online gegangen ist, vertreiben uns über 20 Mrd. selbstgedrehte Videos Langeweile und innere Leere und zeichnen dabei ein intimes Bild unserer Welt, das von lustigen Katzenvideos bis zu rechter Hetze reicht. Höchste Zeit, ein Theaterstück über dieses Archiv der modernen Menschheit zu machen!

Drei Schauspieler werden zum lebenden Reenactment eines Mash-ups der 20 Jahre Youtube und zeichnen dabei ein ebenso unterhaltsames wie schonungsloses Porträt unserer Gesellschaft und ihres Drangs zur Selbstdarstellung. Regie & Konzept: Kevin Barz. Ab 16 Jahren. -rw