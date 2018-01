Bruchsaler Neujahrskonzert 2018

Zum 14. Mal lädt die Stadt Bruchsal im Januar zum Neujahrskonzert.

Sie heißt dazu wieder das traditionsreiche, über die Landesgrenzen hinaus bekannte, Mannheimer Stamitz-Orchester in der Barockstadt willkommen. Unter Leitung von Klaus Eisenmann erklingen drei bedeutende Werke von Beethoven: Die Schauspielouvertüre zu „Coriolan“, das beliebte Klavierkonzert Nr. 5 und seine dritte Sinfonie, die „Eroica“. Solist am Piano ist Peter Rösel, der im Laufe seiner langen Karriere in über 40 Ländern gastierte und alleine über 200 mal mit Kurt Masur und dem Gewandhausorchester auf internationalen Podien spielte. -rw