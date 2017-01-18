Bruchsaler Neujahrskonzert 2026

Entstanden 1887 bietet das letzte spätromantische Orchesterwerk von Brahms lyrische Melodiebögen bis hin zu Tänzen im ungarischen Ton.

Das Stamitz-Orchester Mannheim bringt hier das facettenreiche Werk in großer Besetzung auf die Bühne. Die Solisten sind Elena Graf, erste Konzertmeisterin des Staatstheaters Stuttgart, und ihr Bruder Emanuel Graf, Solocellist des Bayrischen Staatsorchesters.

Neben Brahms stehen Schostakowitschs temperamentvolle „Festliche Ouvertüre“ sowie Bruckners „Sinfonie Nr. 2“ auf dem Programm des Abends. -rw