Dass er „die Hoar“ schön hat, weiß man ja.

In seinem zwölften Programm gibt Bülent Ceylan das Ganzkörper-„Luschtobjekt“ und bedient vom osmanophilen Kurpfalz-Lover bis zum Langhaarfetischisten alle denkbaren Geschlechter und Vorlieben. Der Türkochonder macht sich ebenso über Luschtobjekte lustig – zuvorderst über seine eigenen Frauenfüße, aber auch Autos, Smartphones und Bäume können bekanntlich Objekte der Begierde sein. Und selbst der gebürtige Monnemer Donnergott Thor outet sich als Objektophiler und verrät, wo, wann und wie bei ihm der Hammer hängt... -pat



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den KA-Termin. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Luschtobjekt“ bis Mi, 22.2.